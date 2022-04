Sportitalia, Pedullà: “Zaniolo-Napoli? Non c’è fondamento, ecco tutta la verità: in Italia solo una squadra”

Alfredo Pedullà, esperto di mercato di Sportitalia, ha parlato tramite il suo sito ufficiale delle voci che accostano Zaniolo al Napoli.

“Nicolò Zaniolo accostato al Napoli è una notizia senza fondamento, lo diciamo con il rispetto che non sempre c’è. Siccome in molti ce lo chiedono, abbiamo il dovere di rispondere. […] Per Zaniolo ribadiamo quanto abbiamo svelato già a gennaio: in Italia c’è solo la Juve, una priorità di Allegri per l’estate. E bisogna aspettare le prossime settimane quando si capirà se ci sarà un confronto sul contratto in scadenza tra poco più di due anni”. Così scrive l’esperto di mercato in merito all’eventuale interesse degli azzurri per l’ex Inter, specificando quindi che in Italia, l’unico club sul talento italiano è la Juventus.

Facendo poi riferimento al calciomercato della squadra partenopea, Pedullà conferma il buon esito delle trattative per Kvaratskhelia e Olivera: “Ripetiamo, comunque, che in Italia il Napoli non c’è, visto che ha già preso Kvaratskhelia e Olivera: per il momento basta e avanza”.