Razzismo contro Koulibaly, Jacobelli: “Sono dei subumani”

Durante la sfida tra Atalanta e Napoli, è andato in scena l’ennesimo episodio di razzismo in uno stadio di Serie A. Un gruppo di tifosi della squadra di casa, hanno bersagliato Koulibaly con insulti razzisti e discriminatori.

Il direttore di TuttoSport Xavier Jacobelli ha aspramente condannato i protagonisti dell’atto increscioso dedicando all’accaduto la prima pagina.

Di seguito le sue parole: “Il campionato è bellissimo. Dopo due anni, gli impianti hanno riaperto al massimo della capienza, la lotta al vertice è sempre più appassionante. Eppure, ancora una volta ci sono razzisti infami che continuano a imbrattare il nostro calcio, impermeabili a ogni pulsione dell’anima. A Bergamo, città martire del Covid, oggi in prima linea nell’aiuto ai profughi ucraini, un assembramento di subumani ha insultato Kalidou Koulibaly, bersaglio di ululati e insulti della peggior risma, al termine della partita vinta dal Napoli. Che non giocava a Genova, dove, tuttavia, ancora una volta Napoli è stata bersagliata da cori beceri e incivili, come quelli intonati da un gruppo di ultrà romanisti“.