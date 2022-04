Durante la conferenza stampa di oggi, Luciano Spalletti ha parlato anche di Dries Mertens, da poco diventato papà. Ecco le sue dichiarazioni: “Come ho visto Mertens dopo la nascita del figlio? “E’ diventato napoletano perché ama questa città, oltre a voler far bene il suo valore da professionista domani vorrà dimostrare a Ciro Romeo di che pasta è fatto il suo papà come calciatore. Pochi stranieri nella storia del calcio italiano si sono integrati come lui in una città e in una tifoseria, spero che domani mi presenti il conto di tutte le volte che in questa stagione ha avuto meno spazio. E’ un calciatore che da solo può cambiare le sorti di una partita, è uno che anche quando non gioca in allenamento incita sempre i compagni e detta quello che dovrebbe essere il comportamento della squadra. E’ un vero leader!”.