Allegri in conferenza stampa: “Vi dico la mia sulla favorita per lo scudetto”

Durante la conferenza stampa di oggi, Massimiliano Allegri si è esposto sulle squadre favorite per la vittoria dello scudetto e sugli obiettivi della Juventus.

Di seguito le parole del tecnico bianconero: “Quando ci sono queste partite, il derby d’Italia, è difficile dirlo. L’Inter, insieme a Napoli e Milan, è una candidata a vincere lo Scudetto. Per noi domani dovrà essere una bellissima serata, di calcio, di sport, dobbiamo fare una grande prestazione contro i campioni d’Italia per continuare il percorso che abbiamo iniziato, cercare di consolidare il quarto posto e battere la squadra campione d’Italia. Abbiamo pareggiato a Milano, perso in Supercoppa, magari domani tocca a noi“