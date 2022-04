Pià: “Osimhen è per rendimento l’attaccante più forte del campionato”

Incacio Pià, ex calciatore, è intervenuto in diretta a Marte Sport Live, trasmissione in onda su Radio Marte.

“L’osservatore è un lavoro che faccio con grande passione, mi permette di girare tanto e di viaggiare. Bisogna programmare e dare la chance ai ragazzi. Mertens al posto di Osimhen, cosa cambia? Sicuramente il Napoli perde tantissimo senza Osimhen, per via dei gol realizzati e della caratura del giocatore, per rendimento è l’attaccante più forte del campionato. Mertens tatticamente è molto intelligente, può svariare in attacco e ha più esperienza, è ancora affidabilissimo e ha sempre dato garanzie”.

“Non avendo Osimhen e i suoi strappi in profondità il Napoli, con l’Atalanta che non sta attraversando un grande momento, deve provare a fare un possesso palla veloce, altrimenti subirà il pressing. In questo momento loro non hanno una punta di ruolo ma resta una bella squadra di movimento, con i difensori che addirittura vanno a concludere. Non danno punti di riferimento e non hanno paura degli avversari. Saranno fondamentali gli inserimenti dei centrocampisti”.

“I miei gol con il Napoli? Il più bello penso sia quello contro il Treviso in Serie B”.