Questa mattina Alberto Cavasin, ex allenatore della Sampdoria, è intervenuto ai microfoni di 1 Football Club, una trasmissione radiofonica che va in onda tutti i giorni su 1 Station Radio. Cavasin ha parlato del Napoli di Luciano Spalletti e della partita di domenica pomeriggio, nella quale affronterà l’Atalanta di Gasperini allo Gewiss Stadium di Bergamo. Queste sono state le sue parole:

“Sarà una partita di alto livello, con squadre forti in tutti i reparti che giocano un ottimo calcio, tra i migliori in Italia. L’Atalanta porta degli attacchi corali, tiene palla, punge con gli estremi e non solo le punte. Il Napoli quest’anno lotterà fino alla fine e mai come quest’anno può vincerlo: ha una squadra fortissima, ha equilibrio ed un allenatore che sta dando il meglio di sè.

La lotta scudetto? Per me è aperta fino alla fine tra Napoli e Milan. L’Inter è forse la più forte, ma vedo che può non vincerlo”.