Ottavio Bianchi guarda alla Nazionale: “Meritiamo tutto questo”

L’ex allenatore del Napoli Ottavio Bianchi è parso profondamente deluso per l’eliminazione degli azzurri contro la Macedonia, partita che è costata il prossimo Mondiale. Bianchi commenta così a Vikonos Web:

“Meritiamo tutto questo, non c’è stato alcun provvedimento negli anni per migliorare il campionato italiano. Siamo inferiori a tanti altri e non guardiamo agli investimenti giovanili, quella contro la Macedonia è una piccola parte del problema. Necessario è cambiare strategia adesso, è successa una cosa gravissima e non può passare in sordina. Attenzione però la rivoluzione ci deve essere già dall’alto, dal 2006 ad oggi nessuno ha mosso una piuma”.