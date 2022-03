Alvino: “Offerte per il Napoli da Amazon o fondi del Qatar? Vi spiego qual è la verità”

Tramite i propri canali social, Carlo Alvino ha parlato così delle voci sulle presunte offerte per acquistare il Napoli: “Pensavo…ai vari Bezos, Al Thani, fondi sovrani del Qatar o chissà chi altri ancora, sarà sconosciuta la mail di ADL o la sede legale del Napoli e magari quella della Filmauro, non parliamo poi del cellulare del presidente, visto che ad oggi non è arrivata nessuna offerta di acquisto per il Napoli. Nessuna! Mi fa ridere alquanto addirittura pensare poi ad una valutazione di 400 milioni, quando solo il parco giocatori (fonte Transfermarkt) è di circa 500 milioni e non tien conto del valore attuale di Osimhen che in Premier lo vendi ad occhi chiusi ad almeno 100 milioni. A questo aggiungiamo il valore intrinseco del marchio Napoli e l’assoluta mancanza di debiti per capire quanto vale realmente oggi il club. Sulla scelta tra Napoli e Bari neanche si pone il problema. Il Napoli è la creatura cui oggi ADL tiene di più. Non ha bisogno di vendere e non ha voglia di vendere, anzi vuole provare a vincere perchè è un uomo ambizioso. Ma a nuje ce piace a nciucio…ed abbiamo un amico sempre molto bene informato che lavora ad Amazon, ha il conto nella stessa banca di Al thani e tene pure o catarr…pardon, il raffreddore”.