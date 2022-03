Corbo a Radio Marte: “Napoli più forte del Milan con Osimhen”

Antonio Corbo, giornalista di La Repubblica, è intervenuto a Radio Marte sul Napoli.

La penna campana ha parlato della forza degli azzurri in tali termini: “Il Napoli è più forte del Milan con Osimhen in campo, quando gioca è un calciatore propositivo sempre. Insigne ha sempre avuto un rapporto di timidezza con la tifoseria azzurra, mentre in Nazionale ha avuto un rendimento negativo che è stato corrisposto anche dai risultati negativi della Nazionale di Mancini che non ha più vinto dopo la gara di qualificazione ai Mondiali contro la Lituania”. Parole, queste, che delineano la forza di questo Napoli a completo, nonostante l’ultima partita in cui il cartellino giallo di Forneau a Osimhen ha visto impazzire tutto la tifoseria azzurra per un chiaro errore di valutazione, dato che la palla non era stata nemmeno sfiorata dal nigeriano in caduta.