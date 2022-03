Gazzetta: Zerbin sogna la grande chance con il Napoli, a fine stagione sarà valutato

Oggi La Gazzetta dello Sport ha scritto del possibile futuro azzurro di Alessio Zerbin, esterno offensivo in prestito al Frosinone:

“A fine stagione rientrerà a Napoli dal prestito al Frosinone Alessio Zerbin. Il suo ruolo naturale è quello di trequartista, sulla corsia di sinistra: proprio come Insigne. Verrà inserito in organico e valutato per diventare un’ opzione in più in quella posizione. Le referenze sulla stagione in corso, la prima disputata in Serie B dal 23enne novarese, sono decisamente positive: con 7 gol realizzati in 24 presenze di campionato. Zerbin sogna la grande chance col Napoli“.