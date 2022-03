CdS, Salvione: “Assenze importanti contro l’Atalanta, Spalletti ha già in mente il sostituto di Di Lorenzo”

Pasquale Salvione, giornalista de Il Corriere dello Sport, è intervenuto a 1 Station Radio per fare il punto in vista di Atalanta-Napoli. Ecco le sue dichiarazioni: “Contro l’Atalanta non ci saranno Di Lorenzo, Rrahmani, Osimhen e forse anche Anguissa. Come terzino destro Spalletti quando ha avuto la possibilità ha fatto giocare Malcuit e dunque credo che a Bergamo la scelta ricadrà su di lui, anche se il mister vede molto bene anche Zanoli. Molto dipenderà anche dallo stato di forma e dalla condizione con cui arriveranno i due. Fondo arabo interessato al Napoli? Non ho avuto notizie su questo. Quanto alla società, domani ci sarà un vertice importante perchè il Bari potrebbe essere promosso. Ma non so se si sono stati sviluppi su eventuali cessioni del Napoli”.