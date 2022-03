Milan, Tomori: “Speriamo di poter festeggiare una grande vittoria a fine stagione. Sul razzismo…”

Fikayo Tomori, difensore del Milan, ha parlato in un’intervista al The Guardian soffermandosi anche sulle ambizioni scudetto dei rossoneri. Di seguito le sue dichiarazioni: “Ci troviamo in una buona posizione di classifica ma vogliamo pensare partita dopo partita. Speriamo di poter festeggiare qualcosa alla fine. Champions? Per molti di noi è stata la prima esperienza e per di più non abbiamo avuto un girone facile. Razzismo? Non è stato un bell’episodio, per me e Maignan si è trattato di un momento triste. Bisognerebbe cercare di fare qualcosa in più per limitare ciò che sta accadendo”.