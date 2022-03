Mario Giuffredi, agente del terzino sinistro dell’Empoli Fabiano Parisi, ma anche di Mario Rui, ha rialsciato un’intervista a Radio Marte dove ha parlato del futuro del giovane italiano:

“Parisi al Napoli? Non metterei due giocatori miei nello stesso ruolo, come concetto è sbagliato. Poi dopo tutto può succedere perché magari giocando a Napoli può crescere di più, farà 16 partite e Mario Rui di più. Ma come concetto è sbagliato. Però nel calciomercato tutto può succedere“.