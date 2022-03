Cassano sull’addio di Dybala: “Non è mai stato un fuoriclasse”

Antonio Cassano, ex fantasista, durante la consueta Bobo tv ha rilasciato delle parole su Paulo Dybala e sul suo addio dalla Juventus:

“Per me il calciatore argentino non è mai stato un fuoriclasse. Agnelli fa benissimo a darlo via. Ogni volta che arriva un giocatore che diciamo sente più alto livello rispetto a lui se la fa sotto. Con Ronaldo, Higuain e ora Vlahovic, Dybala è come se sparisse. È un giocatore che ha delle buone qualità, ma non è un campione”.

Sul classe ’93 ci sarebbero diverse squadre, in primis l’Inter che ha sondato il terreno su Dybala già in passato, ma nelle ultime ore sembrerebbe esserci un interessamento dell’Atletico Madrid.