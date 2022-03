Vulpis: “Corretta visione di ADL sulla gestione societaria”

A Radio Marte è intervenuto il giornalista Marcel Vulpis che ha parlato della gestione societaria del Napoli da parte di ADL. Ecco quanto detto:

” Non capisco perchè De Laurentiis dovrebbbe assumersi debiti per comprare giocatori talentuosi e quindi mandare in sofferenza il bilancio del Napoli? Le società devono essere gestite, vissute e lette come delle imprese. La visione di De Laurentiis è la visione giusta. Quando ci sono difficoltà economiche la prima strada è fare un contenimento dei costi. Una volta sistemati i conti allora capisci cosa ti puoi permettere. Se il Napoli avesse vinto il campionato la gestione di De Laurentiis sarebbe stata lodata. Ma stare costantemente tra le prime 4 e tra le big in Italia non è una banalità. Lui sa perfettamente cosa si può permettere e credo che abbia piacere a spendere di più quando è possibile. Chiaramente è un imprenditore”.