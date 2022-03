Spalletti: “Percepiamo l’entusiasmo dei tifosi, ma bisogna dar continuità al nostro lavoro”

L’edizione odierna de Il Roma ha riportato la conferenza stampa pre Udinese di Luciano Spalletti che ha parlato molto della lotta scudetto. Ecco quanto detto:

“Sono dei professionisti, si chiedono sempre se basta ciò che hanno messo nelle partite. Moltissimi si alzano la mattina per andare sopra il proprio livello, nel calcio moderno funziona così. Bisogna ribellarsi alla normalità ed aggiornarsi continuamente, noi di questi ragazzi qui ce ne abbiamo diversi, danno il massimo e si inventano anche qualcosa. È una caratteristica nostra, poi c’ è il talento che fa la giocata, ma per ripetere spesso quella giocata serve il carattere dietro e l’ ho visto. Noi l’ entusiasmo lo percepiamo, fortissimo, è facile da andare a toccare ed assorbire, pensiamo alle ultime gare giocate in casa e come siamo arrivati allo stadio, tutto un vai e frena perché ti entrano in mezzo, l’ amore trasmette sensazioni positive”.