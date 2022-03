Tuttosport – Napoli-Udinese, dubbi di formazione per Spalletti

Domani il Napoli di Luciano Spalletti affronterà in casa l’Udinese di Cioffi (ore 15). Dopo il successo di Verona gli azzurri sono a caccia di conferme e sembra che l’allenatore toscano sia intenzionato a confermare il 4-3-3 come modulo. Secondo quanto riportato dalla redazione di Tuttosport, oggi in edicola, sarebbe riconfermato il centrocampo composto da Fabian Ruiz, Anguissa e Lobotka. Piotr Zielinski partirebbe quindi dalla panchina per la seconda gara di fila. La prestazione di Verona ha dimostrato che Frank Anguissa è tornato in forma dopo le difficoltà riscontrate dal ritorno dalla Coppa d’Africa, permettendo così al polacco una pausa per ritrovare concentrazione.

Questo quanto scritto sul quotidiano sportivo: “Il rientro di Anguissa dal primo minuto permette al Napoli di avere maggiore equilibrio a centrocampo. Il camerunense è tornato ad essere l’ago della bilancia avendo ritrovato la migliore condizione dopo le fatiche della Coppa d’Africa”.