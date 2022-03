Quest’oggi Salvatore Bagni, dirigente sportivo ed ex calciatore italiano, è intervenuto ai microfoni di Tele A e ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo la possibilità che il Napoli acquisti Berardi, giocatore del Sassuolo, per il proprio attacco in vista della prossima stagione. Queste sono state le sue parole:

“Si fanno sempre più forti le voci inerenti al possibile ingaggio di Domenico Berardi da parte della società partenopea. Di conseguenza l’attacco di Luciano Spalletti potrebbe essere formato dal calciatore ora al Sassuolo a destra, Lozano a sinistra e Osimhen al centro. Berardi, nel suo ruolo, è uno dei migliori calciatori del campionato italiano di Serie A. Firmereri già adesso per avere questo attacco, anzi dico di più. Chiamiamo subito il Sassuolo e prendiamo l’esterno di attacco!”