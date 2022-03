Sull’edizione odierna della Gazzetta dello Sport si è parlato a lungo della corsa scudetto. Le più quotate per la vittoria del campionato sono le squadre in cima alla classifica, ossia Milan, Inter e Napoli. La Gazzetta ha dedicato qualche parola al Napoli di Luciano Spalletti, chiarendo che non è la favorita a vincere il titolo. Ecco quanto riportato sul quotidiano:

“Il Napoli senza Osimhen si normalizza, anzi si affloscia: tre delle cinque sconfitte in campionato sono arrivate con il centravanti nigeriano fuori uso per la frattura di uno zigomo. E si sale a quattro su cinque se aggiungiamo la partita dell’incidente, a San Siro contro l’Inter.

Napoli candidato credibile per la vittoria dello scudetto, ma con riserva. Finora la squadra di Spalletti ha fallito gli appuntamenti con il salto in alto, contro il Barcellona in Europa League e contro l’Inter nel ritorno. Forse ci sbagliamo, ma l’impressione è che Spalletti abbia bisogno di un’altra stagione per trascinare il Napoli là dove soltanto Maradona l’aveva portato”.