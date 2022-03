Pistocchi: “Fui uno dei primi ad avallare il 4-3-3! Il Napoli se la gioca per lo scudetto”

Maurizio Pistocchi ha rilasciato un’intervista a Radio Goal dopo la vittoria del Napoli a Verona.

L’opinionista sportivo si è lasciato andare a diverse considerazioni sul match di ieri. Si sarebbe soffermato in particolar modo sul mudolo di ieri sera: “Fui uno dei primi a dire che il Napoli avrebbe dovuto giocare con il 4-3-3. Ieri non avrebbe potuto fare altrimenti contro un centrocampo fisico come quello del Verona. La vittoria di ieri è importantissima e tiene ancora il Napoli in corsa per lo scudetto fino alla fine”. Pistocchi è convinto delle potenzialità del Napoli e crede ancora nella speranza di poter vedere gli azzurri vincitori a fine stagione. Il 4-3-3 è un’ipotesi che prende campo nel finale di stagione.