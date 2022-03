L’ex attaccante Giuseppe Signori ha parlato a Sky Sport del finale di stagione e dell’avvincente lotta scudetto in Serie A che coinvolge anche il Napoli.

“Scudetto? Lotta fino all’ultima giornata, non c’è una squadra che può vincerlo prima. Il campionato è super avvincente, molto dipenderà anche dal calendario di squadre che devono salvarsi o provare a andare in Europa League. Per lo scudetto la mia favorita rimane il Milan di Pioli”.