Il Fatto Quotidiano – Iervolino sotto i riflettori: non è da escludere ipotesi evasione fiscale

Il presidente della Salernitana, Danilo Iervolino, potrebbe finire in una bagarre dovuta ad una possibile pista di evasione fiscale.

La notizia è stata lanciata dalla redazione de Il Fatto Quotidiano, con riferimento a ben dodici anni fa e dunque ai principi del 2010. Ad ogni modo, le indagini sono ancora in una fase preliminare e non ci sono materiali al momento che possano accertare minimamente l’accusa nei confronti del nuovo patron della Salernitana. Adesso spetterà all’ex presidente della Pegaso, università telematica campana, agire in sinergia con i suoi assistenti per scongiurare un’ipotesi del genere che appare abbastanza complicata.