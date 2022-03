Cesari a Pressing: “Chiederei a Rocchi di ascoltare cosa si dicono arbitro e Var”

Graziano Cesari, illustre ex arbitro di Serie A, ha parlato a Pressing del contatto Ranocchia-Belotti.

La dinamica del fallo netto è apparsa evidentissima a tutti e Cesari ha parlato in tali termini: “Il fallo di Ranocchia su Belotti è evidente. A questo punto io chiederei direttamente a Rocchi di ascoltare la conversazione tra il Var e l’arbitro del match”. La soluzione di motivare le proprie scelte era stata ipotizzata dopo il grave errore di Orsato in Inter-Juventus del 2018, ma da allora non sono stati fatti passi in avanti per risolvere i continui problemi irrisolti del sistema arbitrale e di uno strumento tecnologico che non ha comportato grandissimi benefici dalla sua comparsa nel calcio moderno.