Luca Toni: “Osimhen come Mbappé. Può diventare un fuoriclasse”

Luca Toni, ex giocatore e oggi opinionista per Amazon Prime Video, è stato intervistato da Il Mattino. In una lunga chiacchierata di calcio, in cui ha accennato alla fenomenalità di Kylian Mbappé visto dal vivo questa settimana al Bernabeu, si è espresso anche sulla Serie A. In particolar modo, ha parlato di Spalletti e di un ragazzone classe 1998 che indossa la maglia numero 9 del Napoli: Victor Osimhen. Ecco cosa ne pensa il vincitore della Scarpa D’Oro nel 2006:

” Kylian è fenomenale e non si può paragonare a nessuno. Forse, nella Serie A, c’è un ragazzo che ha grandi margini di diventare un fuoriclasse. Osimhen, con il Napoli, fa sempre la differenza: spacca le difese con il suo passo lungo e con la sua fisicità. E’ temuto da tutti per l’essere un attaccante completo e superiore alle retroguardie avversarie per la sua superiorità. Con Spalletti, il nigeriano può diventare grande.”