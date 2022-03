Antonello Valentini, ex dirigente FIGC, si è espresso così sull’elezione di Casini come presidente di Lega:

“Casini nuovo presidente di Lega? Ha lo stesso vantaggio e svantaggio: non conosce il sistema. Hanno vinto anche De Laurentiis e Lotito. Ha preso 11 voti, la Lega non è compatta. Avrei auspicato un consenso più ampio, sarebbe stato il frutto di un’intesa e di un accordo ma purtroppo la Lega non è compatta e questo non depone bene. La Lega continua a essere un condominio litigioso”.