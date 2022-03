Paolo Del Genio commenta: “Ecco cosa serve a Verona per vincere”

Il giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli Paolo Del Genio analizza la prossima trasferta del Napoli sul campo dell’Hellas Verona, queste le sue parole:

“Domenica il Napoli troverà grande fisicità da parte dei padroni di casa ed è fondamentale che gli esterni non stiano troppo lontani dalla porta, serve resistenza e qualche palla lunga in più per Osimhen. Il Verona però non regge certi ritmi per 90 minuti, le statistiche raccontano di una squadra che subisce troppe rimonte. Problema gol? Abbiamo Mertens che è il miglior tiratore in rosa, perché non gioca?”.