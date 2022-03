Arriva il provvedimento ufficiale che mette fine ad ogni dubbio: Salernitana-Venezia dovrà giocarsi. Il club lagunare aveva chiesto la vittoria a tavolino ma il ricorso è stato oggi bocciato. Il match era previsto per il 6 gennaio e si dovrà individuare una nuova data per scendere in campo, dal canto suo il Venezia avrà 30 giorni ancora di tempo per rivolgersi al Collegio di Garanzia conservando le ultime flebili speranze di ribaltare il verdetto.