La Repubblica – Per il Verona Spalletti sta valutando delle modifiche tattiche

L’edizione odierna di La Repubblica ha fatto il punto sulle possibili modifiche che Spalletti potrebbe apportare contro il Verona. Secondo il quotidiano le recenti prestazioni del Napoli non sono state propriamente esaltanti. Gli azzurri hanno palesato difficoltà contro il Cagliari, nel primo tempo contro la Lazio e anche contro il Milan. Ecco perché nelle idee di Spalletti ci sarebbe la possibilità di modificare l’assetto tattico della squadra. Per ora è escluso il drastico cambio di modulo, anche se le recenti uscite hanno palesato come ad Osimhen manchi un appoggio. Al momento non si pensa alle due punte, ma comunque una leggera variazione potrebbe essere effettuata. L’intenzione sarebbe quella di passare dal 4-2-3-1 al 4-3-3 abbassando il trequartista (Zielinski o Elmas) sulla linea dei centrocampisti. In questo modo si garantirebbe maggior copertura alla difesa e si eviterebbero lunghe corse all’indietro agli esterni offensivi, facendogli spendere preziose energie in fase d’attacco.