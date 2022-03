Tuttosport – Napoli-Verona, Spalletti rivoluziona l’attacco azzurro

Il Napoli fatica a trovare il gol! Dopo la vittoria contro la Lazio nei minuti finali sembrava che gli azzurri avessero ritrovato la fiducia, ma la sconfitta di domenica hanno fatto crollare tutte le speranze. Spalletti in vista del Verona pensa a dei cambi che possano dare una scossa all’attacco azzurro.

Secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo Tuttosport domenica si rivedrà la coppia d’attacco Mertens-Osimhen. Il numero 14 tornerebbe quindi a giocare da titolare per affiancare Victor. In bilico ci sono anche Politano e Insigne che potrebbero essere sostituiti da Lozano e Ounas. Il messicano, in particolare, è assente da oltre un mese e sembra essersi ripreso dall’infortunio alla spalla.