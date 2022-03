Quest’oggi, ai microfoni di Marte Sport Live, una trasmissione che va in onda su Radio Marte, è intervenuto Pino Taormina, giornalista de Il Mattino. Taormina ha parlato della corsa scudetto del Napoli e delle difficoltà che sta incontrando il capitano azzurro, Lorenzo Insigne, in questo periodo. Queste sono state le sue dichiarazioni:

“Spalletti ha ricordato alla squadra la classifica e il rendimento di tutte le grandi. Nel campionato attuale tutto è possibile, la lotta scudetto non è ancora chiusa. Di certo si è persa una grossa occasione e il Napoli ne è ben consapevole, così come del fatto che ogni volta che si trova di fronte all’obbligo di vincere, non ci riesca.

Insigne? Credo che patisca l’idea di dover chiudere una parte della sua vita e di dover lasciare Napoli. Non vorrei che lui al momento patisse questo distacco. Chiaramente l’Insigne visto contro il Milan non aiuta il Napoli. Si deve insistere con lui o ipotizzare alternative che adesso ci sono, come ad esempio Lozano o Elmas? Un Insigne così, per un motivo o per un altro, non aiuta“.