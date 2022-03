Quest’oggi a 1 Football Club, in onda su 1 Station Radio, è intervenuto l’ex allenatore di Inter ed Empoli Corrado Orrico, che ha parlato della corsa scudetto di quest’anno, non escludendo una pronta rimonta del Napoli. Queste sono state le sue dichiarazioni:

“Non vi saprei dire quali obiettivi abbia il Napoli in questo campionato, bisognerebbe chiederlo a Spalletti e De Laurentiis. La squadra è forte, ma contro il Milan ha affrontato il match con tre mezze punte, ed il Milan con tre mediani. Pioli non ha fatto una partita difensiva. Ha solo fatto una scelta concreta, mettendo in mezzo al campo giocatori che avessero gamba e idee.

Il Verona non è il Milan, ma gioca un buon calcio. Pertanto a Verona non è che Spalletti debba cambiare. Con quella squadra il Napoli ha fatto i punti che ha fatto. Secondo me, nei big match sarebbe servito mettere un uomo di gamba in più in mezzo al campo. Il Napoli può ancora sognare lo scudetto anche perché il calcio è sorprendente. A volte le squadre vanno in crisi e non riescono più ad uscirne, ed il Napoli deve puntare su quello”.