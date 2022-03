Questo pomeriggio, Valter De Maggio, il direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, una trasmissione che va in onda tutti i giorni proprio su Radio Kiss Kiss Napoli. De Maggio ha parlato in particolare della situazione del Napoli di Spalletti, recentemente uscito sconfitto in casa dal Milan, ma già pronto a tornare in campo contro l’Hellas Verona domenica pomeriggio allo stadio Bentegodi. Queste sono state, nello specifico, le sue parole a riguardo:

“Il Napoli gioca il miglior calcio della Serie A e la qualità di gioco del Napoli non ce l’hanno né Inter né Milan. Per questo il Napoli è deputato a vincere. Certo, se poi viene l’Inter, il Barcellona, il Milan e perdi o pareggi questi incontri importanti, io credo che non sia un problema di gioco, ma di pressione che la squadra avverte”.