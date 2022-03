L’ex allenatore Luigi Cagni ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli proprio guardando alla squadra di Luciano Spalletti, occhio favorevole il suo che non esclude grandi sorprese:

“Il Napoli non ha alcun limite mentale ma credo che il problema sia mantenere certi ritmi per tutta la partita, ora può concentrarsi solo sul campionato e mettere in campo corsa e qualità. Ha fatto tanti punti finora e può vincere lo scudetto, è necessario però reggere la pressione”.