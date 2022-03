Donati: “Il Napoli merita di stare lì in alto nonostante la sconfitta. Sul Verona e lo scudetto…”

Massimo Donati, ex centrocampista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole: “Per lo scudetto c’è una bella lotta e molto equilibrio perchè nessuna squadra è riuscita a scappare. Il Napoli merita di stare dov’è ora, anche se ha perso; la partita di domenica è stata decisa da un episodio, oggi sono i dettagli a fare la differenza. Verona? La squadra di Tudor va alla grande, bravo l’allenatore a continuare e non stravolgere il già ottimo lavoro di Juric. Con le nuove soluzioni aggiunte a livello offensivo i giocatori hanno tante armi in più”.