Malfitano sicuro: “Ecco come finirà la sfida contro il Verona”

Il giornalista della Gazzetta dello Sport, Mimmo Malfitano, ha rilasciato alcune parole ai microfoni di Radio Kiss Kiss, sbilanciandosi sulla gara di domenica contro il Verona:

“Per me il Napoli si è solo fermato, ma se ritrova le motivazioni giuste può fare un bel filotto in queste restanti dieci partite. La squadra azzurra è capace veramente di tutto, contro il Milan è stato solamente uno stop momentaneo, ma gli azzurri sono già pronti a riprendere la corsa. Ne sono fermamente convinto di questo”.

“Il Napoli di Luciano Spalletti ha dimostrato più volte il suo grande valore, magari va a Roma contro la Lazio e vince la partita, come è successo la settimana scorsa. Anzi vi dirò di più, io sono convinto di quello che sto per dire: il Napoli domenica prossima va a Verona e fa una grandissima partita. Come finisce? Sono fermamente convinto che domenica contro gli scaligeri, sfida molto difficoltosa, vincerà il Napoli allo stadio Bentegodi. Questa squadra può tutto”.