Champions League, gli ottavi di ritorno: la programmazione tv

Ultimi 90 minuti decisivi per Inter, Liverpool, Bayern Monaco e Salisburgo, che martedì sera scenderanno in campo per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. I nerazzurri di Simone Inzaghi saranno chiamati a una vera e propria impresa: per passare il turno, infatti, dovranno ribaltare ad Anfield lo 0-2 maturato lo scorso 16 febbraio a San Siro a favore degli uomini di Klopp. Perfetto equilibrio, invece, tra austriaci e tedeschi: la gara di andata è termianata 1-1 e ora il Bayern avrà il vantaggio di giocare la gara di ritorno davanti al pubblico amico dell’Allianz Arena.

Martedì 8 marzo 2022

–Liverpool-Inter, ore 21. In diretta su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 252 e Sky Sport 4K



–Bayern Monaco-Red Bull Salisburgo, ore 21. In diretta su Sky Sport Calcio (canale 203) e Sky Sport 253