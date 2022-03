Napoli-Milan, partenopei più forti ma spesso sbagliano la misura della gara

Il Milan non ha mai perso contro le big, ad eccezione della gara di andata contro il Napoli, e ha conquistato ben diciotto punti in nove gare. Il Napoli, invece, solamente dodici punti in otto gare. A scriverlo è Il Corriere della Sera, che spiega come gli azzurri siano, probabilmente, la migliore squadra del campionato mediamente, ma spesso sbagliano la misura della gara, dando o troppo o troppo poco. Il Milan, invece, è esattamente il contrario e la gara di questa sera potrebbe dare risposte in questo senso.