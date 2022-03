Un super Deulofeu trascina l’Udinese: 2-1 alla Sampdoria

L’Udinese di Gabriele Cioffi sta vivendo un buon momento di forma. Prima di oggi, la vittoria mancava dal 4 febbraio, ma i due pareggi recenti contro Lazio e Milan facevano presagire un ritorno ai 3 punti. E così è stato. La sfida è stata decisa già al 15′, con i friulani in doppio vantaggio con Deulofeu e Udogie. Entrambi sono in grande spolvero, dopo qualche prestazione un po’ grigia. Lo spagnolo è arrivato a quota otto gol stagionali, mentre il giovanissimo esterno ex Verona è in rete per la seconda gara consecutiva. Con questa vittoria, i bianconeri superano i blucerchiati e salgono al quattordicesimo posto con 29 punti

Per la Sampdoria non è bastato il sigillo di Ciccio Caputo. La squadra di Giampaolo non riesce nel cambio di passo dopo la cocente sconfitta contro l’Atalanta e languisce a ridosso della zona retrocessione con appena ventisei lunghezze.