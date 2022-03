Lucariello: “Spalletti nel post gara ce l’aveva con i sapientoni”

Gianfranco Lucariello, giornalista, ha parlato della gara contro la Lazio e del sfogo post partita da parte di Spalletti; ecco quanto detto ai microfoni “I Tirapietre”:

“Che cosa salviamo di Lazio-Napoli? Il primo tempo non mi è piaciuto molto, ce la facevamo addosso. Quindi salviamo il secondo tempo. Bocciamo Zielinski, come ha fatto Spalletti dalla panchina, non ha accocchiato proprio niente. Con chi ce l’aveva Spalletti nel dopo gara? So cosa c’è dietro il suo sfogo, lui ce l’aveva con i famosi sapientoni, quelli che scendono e salgono dal carro da un momento all’altro. C’è una bella sfilza di nomi”.

Inoltre, Lucariello, ha aggiunto: “Scusate l’espressione, ma Luciano Spalletti è un paracu*o veramente. Ha capito tutte cos’. Van Basten dice pu**anate sullo scudetto del Napoli del 1990? Sicuramente sì. Polemiche arbitrale? Al momento non conviene a Spalletti parlare degli arbitri e del var, perché tutta la categoria si schiera contro la squadra stessa. Il fatto che Maldini abbia protestato, va a nostro favore. Mi aspetto un arbitro importante domenica prossima per Napoli-Milan, un fischietto all’altezza della situazione”.