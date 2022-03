Longhi: “Insigne è uno di quei calciatori che da solo vale il prezzo del biglietto”

Bruno Longhi, giornalista Mediaset, ha lasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, sulla situazione attuale in casa Napoli:

“C’è entusiasmo intorno al Napoli, ma non condizionerà la squadra. Gli azzurri devono giocare con la propria coscienza e la personalità, sfruttando le caratteristiche di Spalletti. Il Napoli potrebbe arrivare dove sembra impossibile arrivarci con la razionalità. Due giorni di riposo alla squadra dopo la Lazio? Non dimentichiamo che stasera c’è il derby tra Milan e Inter di Coppa Italia”.

Inoltre, Longhi, ha aggiunto: “Insigne? Quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare. Lorenzo è uno di quei calciatori che da solo vale il prezzo del biglietto, fa ancora le fortune del Napoli. Tutte le partite sono equilibrate, tutte le squadre sono apprezzate. Per questo la quota scudetto non è altissima. La partita con il Milan va giocata, ma il campionato non finisce contro i rossoneri, nonostante l’importanza di quel grande match che si giocherà domenica prossima allo Stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta”.