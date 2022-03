Resp. Ticketone su Napoli-Milan: “Curva A e Curva B sono esauriti in 35-40 minuti”

E’ intervenuto Amedeo Bardelli (responsabile dell’Area Sport di Ticketone), a Radio Marte sulla trasmissione Si gonfia la rete; ecco quanto detto sui biglietti per il match tra Napoli e Milan:

“Napoli-Milan sold-out? In pratica sì. Come ho detto già più volte, sul web si può ancora trovare qualcosa che si libera da sponsor o zone che si possono mettere in vendita. Sostanzialmente qualcosina per un paio di giorni ma si parla di posti meno belli. La gente si è messa in fila ben prima dell’apertura della vendita, tra l’altro su internet la vendita era riservata soltanto a chi ha la Fidelity Card del Napoli, è stato un assalto che noi abbiamo ben arbitrato tra punti vendita e web. Tra l’altro nei punti vendita si può acquistare anche senza tessera. Nonostante tutto abbiamo esaurito tutto quanto. Curva A e Curva B sono praticamente esauriti in 35-40 minuti. Se ci fossero stati due stadi Maradona li avremmo comunque riempiti e ho detto poco. C’è tanta voglia di vedere quello che riserva la squadra, sono anche io molto entusiasta di questo.

Napoli sta attraversando un momento davvero bello, spero di vivere una cornice di pubblico entusiasta e che si possa portare a casa il risultato. Capienza al 100% prima della fine del campionato? Io avrei già aperto per questa partita al 100%. La spiegazione? Onestamente non la so dare. La gente va in giro senza mascherina, siamo in parabola discendente, i locali sono pieni così come i teatri e i cinema, chiaramente con la mascherina. Non capisco perché le manifestazioni all’aperto abbiano tutti questi limiti.

Qualunque sia il risultato di questa partita la corsa Scudetto non è finita assolutamente. Ci saranno altre partite molto accese, seppur con squadre di minor blasone: perché limitare l’accesso? Credo che arrivando al 100% magari potrebbe essere anche abbassati i prezzi, poi non so cosa il Napoli voglia fare”.