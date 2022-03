Secondo Alfredo Pedullà, famoso esperto di calciomercato, ha fatto sapere di un sondaggio del Napoli per Gianluca Scamacca, per via di una probabile offerta importante per Victor Osimhen; Scamacca però che sarebbe predisposto ad un trasferimento nella corte dell’Inter che già in passato a bussato alla porta del Sassuolo per parlare del calciatore.

È vero, il #Napoli ha fatto un sondaggio per #Scamacca: sarebbe un tentativo legato ad un’eventuale proposta faraonica (da €100M in su) per #Osimhen. Ecco perché il Napoli si è informato, ma Scamacca ha fatto una scelta e si chiama #Inter. @AlfredoPedulla — Napoli Report (@Napoli_Report) March 1, 2022