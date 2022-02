Sconcerti: “Napoli? E’ la squadra più regolare, la lotta è ancora aperta”

Mario Sconcerti ha parlato a TMW Radio della vittoria del Napoli contro la Lazio e della situazione attuale in classifica.

“Napoli? Vittoria importante ma nessuna svolta perché sono tutte e tre lì. L’Inter deve recuperare una partita. Il Napoli è l’unica squadra regolare però, perché ha perso punti solo quando ha avuto molte assenze. Gli mancano i gol delle ali, ieri ha fatto il primo su azione Insigne, ma gli altri non ricordo da quanto non segnino. Io vedo il Napoli favorito, per forza di squadra e non di rosa”.