Atalanta-Sampdoria, le formazioni ufficiali: Boga dal 1′

Si chiude con Atalanta-Sampdoria la 27ma giornata di Serie A. Gasperini sceglie Malinovskyi e Boga in attacco, c’è Pessina e non Pasalic sulla trequarti. Palomino recupera ed è titolare, Muriel e Miranchuk in panchina. Nella Sampdoria Stefano Sensi torna titolare dopo l’infortunio, Giovinco in panchina.

Le formazioni ufficiali:

ATALANTA – Musso; Toloi, Palomino, de Roon; Hateboer, Freuler, Koopmeiners, Zappacosta; Pessina; Malinovskyi, Boga.

SAMPDORIA – Falcone; Colley, Ferrari, Magnani; Conti, Ekdal, Thorsby, Murru; Sensi; Quagliarella, Caputo.