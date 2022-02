Ulivieri: “La Lazio diventerà come l’Atalanta, il Napoli ha qualcosa in più delle milanesi!”

Renzo Ulivieri, presidente dell’Associazione Italiana Allenatori, ha detto la sua sulla prossima sfida tra Lazio e Napoli ai microfoni de La Gazzetta dello Sport:

“Sono due squadre molto forti, è una partita che potrebbe regalare spettacolo. Se i biancocelesti sono in giornata con Sarri possono dare spettacolo, i tifosi si aspettavano che con lui la Lazio sarebbe diventata la nuova Atalanta, ma c’è ancora tempo per arrivarci. Napoli? E’ una serissima candidata allo scudetto, secondo me ha qualcosa in più delle rivali. A Cagliari ha pareggiato e si sono alimentate le critiche, ma erano messi maluccio…”.