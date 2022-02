Scamacca sul suo futuro: “Voglio essere titolare, resto al Sassuolo piuttosto che fare la riserva”

Il bomber del momento in casa Sassuolo, Gianluca Scamacca, cercato con insistenza dalle Big della Serie A (Juventus e Inter su tutte) ha rilasciato un’intervista a Sportweek per chiarire anche la sua posizione sul futuro:

“Preferisco avere la maglia titolare col Sassuolo piuttosto che fare la riserva in una grande squadra. Il Sassuolo non è una piccola squadra, nella sua dimensione è un’eccellenza, ha strutture e organizzazione, è un piccolo top club. Il lavoro fatto negli ultimi anni è dimostrato dalle vittorie che la squadra ha ottenuto in casa delle grandi: lo abbiamo fatto con Juve, Milan e Inter”.