Colomba: “Si credeva fosse un Barcellona meno forte ma l’avversario non è stato sottovalutato”

A ‘1 Football Club’ 1 Station Radio, è intervenuto Franco Colomba su Napoli-Barcellona:

“Napoli-Barcellona? L’idea è quella che si era già vista all’andata. Il Barcellona non era poi così in crisi. Si credeva fosse un Barcellona meno forte ma che, invece, ha mantenuto le sue grandi caratteristiche di fraseggio e di gioco. Se gli offri metà campo per ripartire ti fa male. Sbaglia pochissimo a livello tecnico. Sottovalutato l’avversario? Il Napoli ha delle ottime qualità, ma era difficile pensare di giocare alla pari con una squadra che ha quel tipo di gioco, rischiando di lasciare troppi spazi”.