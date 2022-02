Marangon: “Il Napoli deve credere allo Scudetto, ma Spalletti trasmette paura ai giocatori”

Luciano Marangon, ex difensore del Napoli, è intervenuto nel corso di Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, per parlare della sfida persa dal Napoli contro il Barcellona e della lotta Scudetto. Le sue parole:

“Il Barcellona non è quello di una volta, ma la loro filosofia è sempre la stessa: inseriscono i giovani della Cantera in prima squadra e riescono a offrire un bel calcio. Xavi è riuscito a mettere in pratica questa filosofia. Ieri sera c’è stato poco Napoli perché il Barcellona ha giocato bene. Ci può stare la scusa degli infortuni, ma a certi livelli le squadre dovrebbero avere la competitività infortuni o meno. Ora gli azzurri devono crederci, hanno perso qualche punticino per puntare allo scudetto ma anche Inter e Milan hanno fatto passi falsi. La rosa è molto valida, ma forse Spalletti trasmette paura ai suoi giocatori”.