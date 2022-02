Ottavio Bianchi: “Napoli, fai attenzione al Barcellona”

Ottavio Bianchi non ha mai smesso di seguire il Napoli, l’ex allenatore azzurro ha vinto il tanto sognato scudetto qui e ora parla del match delle prossime ore contro il Barcellona. Bianchi ha dunque rilasciato dichiarazioni a Il Mattino:

“Il Napoli non deve fare la fine del pugile domani, bisogna alzare la guardia e non puntare ad attaccare alla cieca. Diverse squadre puntano a questa tecnica ma in casa bisogna starci attenti, il Barcellona è un top team ma gli azzurri sono ben attrezzati. Scudetto? Nessuna squadra è in fuga, tutte racchiuse lì”.