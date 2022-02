EuropaLeague, i risultati delle sfide delle 18:45: tondo di BvB e Zenit contro Rangers e Betis

Sono terminate le prime quattro partite di Europa League in programma oggi, valide per l’andata degli spareggi d’accesso agli ottavi. Il Napoli centra un ottimo pareggio sul campo del Barcellona, nonostante una ripresa in costante affanno. Sorpresa a Dortmund, dove i Rangers rifilano un poker alla squadra di Rose. Lo Sheriff è l’unica “retrocessa” dalla Champions a vincere, per 2-0 contro il Braga, Betis corsaro sul campo dello Zenit. Ecco tutti i risultati e i marcatori:

Barcellona-Napoli 1-1: 29′ Zielinski (N), 59′ rig. Ferran Torres

Borussia Dortmund-Rangers 2-4: 38′ rig. Tavernier, 41′, Morelos, 49′ Lundstram, 51′ Bellingham (BD), 54′ aut. Zagadou, 82′ Guerreiro (BD)

Sheriff Tiraspol-Braga 2-0: 43′ rig. Thill, 83′ Traoré

Zenit-Betis 2-3: 8′ Guido Rodriguez, 18′ Willian José, 25′ Dzyuba (Z), 28′ Malcom (Z), 41′ Guardado